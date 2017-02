PS Plus und Games with Gold im Februar 2017: Übersicht der Spiele

Welche Spiele sich im Februar 2017 über PlayStation Plus und Xbox Live Gold ohne Aufpreis herunterladen lassen, steht inzwischen fest: Sowohl Sony als auch Microsoft haben die Spielelisten für zahlende Abonnenten ihrer Online-Dienste veröffentlicht. Auf PlayStation 4 zählt Little Big Planet 3 zu den Highlights in diesem Monat. Neben dem Abenteuer mit Basteleditor steht Not A Hero für die aktuelle Heimkonsole für PS-Plus-Mitglieder als Download bereit. In der 2D-Action von Devolver geht's mächtig zur Sache: Mit eurem Pixelhelden ballert ihr, was das Zeug hält.

Spieler auf PS3 und PS Vita kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Mit dabei sind das bunte Multiplayer-Spiel Starwhal, die Extended Edition des Horrorspiels Anna, der Plattformer Ninja Senki DX sowie das Puzzlespiel TorqueL. Dank der Crossbuy-Funktion lassen sich einige der Spiele auch auf PlayStation 4 zocken. Eine Liste mit den PS-Plus-Spielen für Februar 2017 halten wir nachfolgend bereit.

Auch Mitglieder von Xbox Live Gold erhalten im Februar kostenlosen Spielenachschub. Besitzer einer Xbox One freuen sich auf Lovers in a Dangerous Spacetime sowie Project Cars Digital Edition. Project Cars wird vom 16. Februar bis zum 15. März angeboten, Lovers in a Dangerous Spacetime über den gesamten Februar hinweg. Wer auf einer Xbox 360 spielt, der kann sich auf die unterhaltsamen Abenteuers des Kult-Adventures The Secret of Monkey Island 2 in der Special Edition freuen. Das Lucasarts-Adventure steht von Anfang Februar bis zum 15. Februar zur Verfügung. Vom 16. Februar bis zum 28. Februar könnt ihr euch dann das Actionspiel Star Wars: The Force Unleashed herunterladen. Durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One lassen sich die Games with Gold-Spiele für Xbox 360 auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole zocken.

PS Plus Februar 2017: Liste der kostenlosen Spiele (ab 7. Februar)

Games with Gold im Februar 2017: Kostenlose Spiele für Xbox One und Xbox 360

Lovers in a Dangerous Spacetime (Xbox One, 1. bis 28. Februar)

Project Cars (Xbox One, 16. Februar bis 15. März)