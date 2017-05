Mitglieder von PS Plus und Xbox Live Gold erhalten auch im Mai 2017 wieder Zugriff auf eine Auswahl kostenloser Spiele. PS4-Spieler freuen sich auf das Telltale-Abenteuer Tales from the Borderlands. Das Adventure verbindet die für Telltale-Spiele bekannten spannenden Geschichten mit der abgedrehten Welt des Ego-Shooters Borderlands. Ebenfalls für die Playstation 4 erhaltet ihr Alienation bei PS Plus. Das Top-Down-Actionspiel versetzt euch in die Rolle eines Supersoldaten, der sich durch gefrorene Forschungsanlagen, radioaktive Ruinen, Hochsicherheitsmilitäranlagen und auch Alien-Mutterschiffe kämpft.

Wer eine Playstation 3 besitzt, startet den Download bei Blood Knights. Dabei handelt es sich um ein Hack 'n Slay, in dem ein Vampirjäger und eine Vampirin ungewollt eine Seelenverbindung eingehen und gemeinsam gegen Horden von Gegnern kämpfen müssen. Alle weiteren Spiele für PS Plus im Mai findet ihr nachfolgend. Die im Rahmen der PS Plus-Mitgliedschaft (rund 50 Euro im Jahr) ohne Aufpreis erhältlichen Spiele lassen sich ab dem 2. Mai herunterladen.

Mitglieder von Xbox Live Gold (circa 60 Euro im Jahr) greifen bei Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut zu. Das Jump 'n' Run steht den ganzen Mai über ohne weitere Kosten zum Download bereit. Bei Giana Sisters: Twisted Dreams Director's Cut stürmt ihr durch knifflige Level und verwandelt auf Knopfdruck die gesamte Spielwelt. Zusätzlich steht Lara Croft and the Temple of Osiris als Download bereit. Im Tempel des Osiris sucht Lara den Stab des Osiris und stößt dabei auf den rivalisierenden Schatzjäger Carter Bell. Außerdem gibt's LEGO Star Wars: Die komplette Saga und Star Wars: The Force Unleashed 2 kostenlos.

PlayStation Plus im Mai - Liste der Spiele

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type: Rider (PS Vita)

Games with Gold im Mai

Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut - (1. bis 31. Mai, Xbox One)

Lara Croft and the Temple of Osiris - (16. Mai bis 15. Juni, Xbox One)

Star Wars: The Force Unleashed 2 - (1. bis 15. April, Xbox One/360)

LEGO Star Wars: The Complete Saga - 16. bis 30. April, Xbox One, 360)