PS Plus im Mai 2017: Liste der Gratis-Spiele folgt in Kürze

In Kürze steht fest, welche PS Plus-Spiele sich im Mai 2017 herunterladen lassen. Folgt Sony dem bisherigen Rhythmus, dürfte der PlayStation-4-Hersteller die Liste mit den "kostenlosen" Games am 26. April ankündigen. Denn in der Regel teilt das Unternehmen die neuen Spiele am letzten Mittwoch des aktuellen Monats mit - meistens gegen 18 Uhr. Sobald die PS Plus-Spiele für Mai 2017 feststehen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite.

Behaltet dafür am besten unsere Themenseiten zur PlayStation 4 und zu PlayStation Plus im Auge. Mit dem Release der neuen Spiele für Mitglieder von PlayStation Plus ist am 2. Mai 2017 zu rechnen. Bis dahin erhalten Abonnenten des kostenpflichtigen Online-Dienstes (circa 50 Euro pro Jahr) noch die Möglichkeit, die im April veröffentlichten Spiele ohne Aufpreis herunterzuladen.

PS Plus: Noch schnell April-Spiele herunterladen

Zum April-Aufgebot bei PS Plus zählt Drawn to Death. Das außergewöhnliche Actionspiel von David Jaffe (God of War, Twisted Metal) spielt in einem Zeichenblock und setzt auf einen ungewöhnlichen Grafikstil. Drawn to Death fand als Neuerscheinung den Weg in die Liste der Gratis-Spiele für PS Plus im April 2017. Wie gut das Actionspiel geworden ist, lest ihr in unserem Test zu Drawn to Death - ein Let's Play haben wir nachfolgend eingebunden.

Mit dabei ist außerdem der skurrile Koop-Space-Entdeckungs-Shooter Lovers in a Dangerous Spacetime, ebenfalls für Playstation 4. Gemeinsam mit einem Freund erkundet ihr weit entfernte prozedural generierte Galaxien und könnt dort nur durch Teamplay überleben. Besitzer einer Playstation 3 erhalten im April die Spiele Alien Rage und Invizimals: The Lost Kingdom. Wer eine PS Vita sein Eigen nennt, der darf sich per Cross Buy mit der PS4 auf die Spiele 10 Second Ninja X und Curses 'n Chaos freuen. Habt ihr die Spiele heruntergeladen, könnt ihr sie innerhalb einer aktiven PS-Plus-Mitgliedschaft unbegrenzt spielen.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch für PS Plus im Mai 2017? Hinterlasst uns einen Kommentar.