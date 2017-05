PS Plus: ​Spiele im Juni 2017 - Sony-Video bestätigt erste Games

Die ersten Spiele für PS Plus im Juni scheinen festzustehen. In einem auf YouTube veröffentlichten Video gibt Sony einen ersten Ausblick auf die kommenden Titel, die Mitglieder von PlayStation Plus im Rahmen ihres Abonnements kostenlos erhalten. Dabei sollten die Infos zu den Spielen für PS Plus im Juni offenbar noch gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen: PlayStation EU markierte das Video mit "nicht listen" - damit erscheint es weder in der Kanalübersicht noch in den Suchergebnissen.

Reddit-Nutzer Unty-Zula kannte offenbar die Adresse zum YouTube-Video und machte sie über den News-Aggregator öffentlich. Der unten angefügte Clip bestätigt: Im Juni stehen Killing Floor 2 und Life is Strange für Mitglieder von PS Plus als Download bereit. Beide Titel wurden bereits vor wenigen Tagen genannt. Der türkische PlayStation-Twitter-Account hatte kurzzeitig Bilder getweetet, die die beiden Spiele für das Juni-Aufgebot bei PS Plus zeigten. Kurz darauf wurden die Tweets wieder gelöscht. Sowohl Killing Floor 2 als auch Life is Strange dürften als gesetzt gelten.

Die vollständige Liste mit allen PS-Plus-Spielen für Juni 2017 stellt Sony höchstwahrscheinlich heute Abend vor. Dann erfahren wir auch, welche Spiele bei PlayStation Plus im Juni für PlayStation 3 und PS Vita verteilt werden. Spekuliert wird, dass die Liste der Gratis-Spiele außerdem WRC 5 sowie Abyss Odyssey für PS3 und Neon Chrome (Crossbuy PS4) sowie Spy Chameleon für PS Vita umfasst. Heute Abend wissen wir mehr. Behaltet am besten unsere Themenseite zu PlayStation Plus im Auge. Die Juni-Spiele dürften sich ab dem 6. Juni 2017 beziehen lassen. Erst neulich gab Sony bekannt, das Angebot bei PS Plus weiter verbessern zu wollen.