Die Inklusiv-Spiele für Playstation Plus im Februar 2017 stehen fest. Sony kündigte das Lineup der "Gratis"-Spiele für Plus-Abonnenten an. Das Highlight im kommenden Monat ist Little Big Planet 3 für die Playstation 4. Ebenfalls für die aktuelle Heimkonsole inklusive gibt's Not A Hero. Während sich der dritte Teil von Little Big Planet vor allem an kreative Bastler wendet, wird im Indie-Spiel Not A Hero kräftig geballert.

Die PS Plus-Spiele berücksichtigen aber natürlich nicht nur die Playstation 4. Abonnenten von Playstation Plus werden auch mit Spielen für Playstation 3 sowie PS Vita bedacht. Für die beiden älteren Sony-Konsolen stehen diesmal auf dem Programm: das bunte Multiplayer-Spiel Starwhal, die Extended Edition des Horrorspiels Anna, der Plattformer Ninja Senki DX sowie das Puzzlespiel TorqueL. Einige der Spiele sind auch auf der PS4 verfügbar. Hier noch einmal die komplette Übersicht:

PS Plus im Februar - Liste der Spiele

LittleBigPlanet 3 (PS4)

Not a Hero (PS4)

Starwhal (PS3/PS4)

Anna: Extended Edition (PS3)

Ninja Senki DX (PS Vita/PS4)

TorqueL (PS Vita/PS4)

Die neue Ladung an Plus-Spielen steht ab dem 7. Februar zum Download bereit. Bis dahin habt ihr entsprechend noch Zeit, euch das Januar-Lineup für PS Plus in eure Bibliothek zu klicken. Dazu gehört unter anderem Day of the Tentacle Remastered, die Neuauflage des Adventure-Klassikers von Lucas Arts. Eine Übersicht über die Inklusivspiele der vergangenen Monate und weitere Informationen zum Premiumdienst findet ihr auf unserer Themenseite zu PS Plus.

Quelle: Sony