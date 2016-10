Playstation Plus: Die Spiele im November - mit Everybody’s Gone to the Rapture

Welche Spiele gibt's bei Playstation Plus im November 2016? Das hat Sony nun angekündigt. Abonnenten von PS Plus erhalten im November auf der PS4 unter anderem Zugriff auf Everybody's Gone to the Rapture, das zweite Spiel der Entwickler von Dear Esther bei The Chinese Room. Ebenfalls für Sonys aktuelle Heimkonsole dabei: das Actionspiel The Deadly Tower of Monsters.

Für die PS3 bietet das PS Plus-Angebot für November Dirt 3 und Costume Quest 2. Auf der PS Vita erwarten PS Plus-Mitglieder Letter Quest Remastered (auch auf PS4 spielbar) sowie Pumped BMX+ (auch auf PS4 und PS3 spielbar). Die Spiele sind ab dem 1. November für PS Plus-Mitglieder via Download verfügbar. Für den Zugriff auf die Downloads benötigt ihr natürlich eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus. Eine Jahresmitgliedschaft kostet rund 50 Euro. Bis zum Erscheinen der oben neuen Spiele stehen noch die Oktober-Games für PS Plus bereit: Resident Evil HD und Transformers: Devastation (PS4), Mad Riders und From Dust (PS3) sowie Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ und Actual Sunlight (PS Vita).

PS Plus im November - Liste der Spiele

Everybody's Gone to the Rapture, PS4

The Deadly Tower of Monsters, PS4

DiRT 3, PS3

Costume Quest 2, PS3

Letter Quest Remasterd, PS Vita (Cross Buy mit PS4)

Pumped BMX+, PS Vita (Cross Buy mit PS4 und PS3)

Quelle: Sony