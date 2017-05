PS Plus: ​Sony will Angebot verbessern - und Nutzerzahlen steigern

Sony zählt 26,4 Millionen Kunden bei PlayStation Plus, wie das Unternehmen im Rahmen eines aktuellen Geschäftsberichts mitteilt. Auch wenn das einen Anstieg von fünf Millionen Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr bedeutet: Eine Menge Luft nach oben scheint vorhanden zu sein. Denn: In der Strategiekonferenz teilt Sony auch mit, dass monatlich mehr als 70 Millionen Anwender aktiv die Dienste des PlayStation Networks nutzen. Entsprechend erwartet Sony für das laufende Geschäftsjahr weitere Zuwächse an zahlenden Kunden bei PlayStation Plus.

Nach Angaben von Gamespot will Sony das Angebot von PS Plus weiter verbessern, um den Service attraktiver zu gestalten. Konkrete Pläne teilte das Unternehmen zwar nicht mit. Denkbar wäre jedoch ein erweitertes Angebot der monatlichen Gratis-Spiele, die sich im Rahmen der Mitgliedschaft zocken lassen. Neben Titeln für PS4, PS3 und PS Vita könnte Sony die Liste fortan auch um VR-Spiele für PlayStation VR ergänzen. Den größten Reiz dürften allerdings hochwertigere Spiele für PS4 ausmachen. Anwender bemängelten zuletzt immer wieder, dass der Fokus der kostenlosen PS-Plus-Spiele zu stark auf kleinere Indie-Produktionen läge. Derzeit warten Spieler auf die Bekanntgabe der Gratis-Spiele für Juni. Die Ankündigung dürfte am 31. Mai erfolgen, sollte Sony den bisherigen Rhythmus beibehalten.

PS Plus kostet 6,99 Euro im Monatsabo. Wer sich für eine dreimonatige Mitgliedschaft entscheidet, zahlt 19,99 Euro. Ein Jahresabo kostet 49,99 Euro. Wer auf wichtige Funktionen der PlayStation 4 nicht verzichten will, kommt um ein Abo bei PS Plus kaum herum. Ohne die Mitgliedschaft stehen etwa keine Mehrspieler-Funktionen auf PS4 zur Verfügung. PS Plus ist also zwingend Voraussetzung, wollen Multiplayer-Duelle gespielt, Share-Play-Funktionen und Cloud-Speicher genutzt werden. Welche Vorteile PS Plus außerdem bietet, erfahrt ihr unter diesem Link. Es wird spannend sein zu sehen, mit welchen Inhalten und Angeboten Sony künftig weitere Kunden für PlayStation Plus gewinnen will.

Quelle: Gamespot