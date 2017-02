PS4: Kostenlose Multiplayer-Woche für Spieler ohne PS Plus

Die Nutzung der Multiplayer-Modi bei PS4-Spielen bleibt, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen (Neverwinter, World of Tanks), PS-Plus-Mitgliedern vorbehalten. Nicht so in der nächsten Woche. Vom 22. Februar, 11 Uhr bis 27. Februar, 00:59 Uhr können sich auch Nicht-Abonnenten online mit anderen Spielern aus aller Welt beispielsweise in For Honor, Rocket League oder Battlefield 1 messen. Konsolenhersteller Sony schaltet diesen Part von PS Plus, ohne offenbar tatsächlich nur diesen, für alle PS4-Besitzer im genannten Zeitraum frei.

Sehr wahrscheinlich kein Zugriff wird hingegen auf die monatlichen PS-Plus-Spielen gewährt. Welche das im Februar sind, erfahrt ihr in dem Video unterhalb. Ebenfalls weiterhin nur zahlenden Mitgliedern dürften von den hin und wieder gewährten Zusatzrabatte im PS Store Gebrauch machen. Sonys Blogbeitrag gibt hierzu keine eindeutige Auskunft. Definitiv anders sieht das bei der "Komm zurück und spiele weiter"-Aktion aus. Bei dieser können sich Nicht-Abonnenten PS Plus einen kompletten Monat gratis sichern. Allerdings müsst ihr euch hierfür mit einem speziellen Promocode anmelden. Bei der hier skizzierten Aktion entfällt dieses Prozedere.

Quelle: PS Blog