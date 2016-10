Kommt Playstation Plus im November 2016 unter anderem mit Everybody's Gone to the Rapture, Saint's Row 4: Re-Elected und BlazBlue: Chrono Phantasma Extend? Das zumindest behauptete ein offenbar zu früh veröffentlichter Beitrag im offiziellen Playstation Blog für den asiatischen Markt, der inzwischen wieder entfernt wurde. Das Timing der Bekanntgabe der PS Plus-Spiele würde passen. Üblicherweise wird das Lineup am jeweils letzten Mittwoch eines Monats (gegen 17:30 Uhr) angekündigt. Mit der Bekanntgabe ist also noch heute zu rechnen.

Allerdings ist natürlich auch nicht restlos auszuschließen, dass sich die in Europa angebotenen Spiele von denen in anderen Regionen unterscheiden. Sicher kennen wir die Inklusiv-Spiele für November also erst in einigen Stunden. Abonnenten von PS Plus können sich aber wohl schon einmal auf Saint's Row 4: Re-Elected, Everybody's Gone to the Rapture und BlazBlue: Chrono Phantasma Extend einstimmen.

Verfügbar werden die November-Spieler dann am 1. November. Bis Ende des aktuellen Monats habt ihr noch Zeit, die PS Plus-Spiele aus Oktober in eure Bibliothek zu klicken: Mit dabei sind unter anderem Resident Evil HD und Transformers: Devastation.

via: Daily Star / Playfront