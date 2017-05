PlayStation Plus: Killing Floor 2 im Juni im Angebot dabei?

Gerüchte sind doch was Feines. Vor allem, wenn sie von offizieller Quelle gestreut werden. So hatte der türkische PlayStation-Twitter-Account kurzzeitig Bilder getweetet, welche zwei angeblich kostenlose Spiele aus dem Juni-Angebot von PlayStation Plus zeigten. Zu sehen waren Killing Floor 2 und Life is Strange.

Inzwischen ist der Tweet nicht mehr einzusehen, doch bereits nächste Woche sollte sich zeigen, wie nahe er an der Wahrheit lag. Dann wird Sony kommunizieren, welche Spiele im Juni-Aufgebot enthalten sein werden. Sony verfolgt übrigens aktuell eine aggressivere PS-Plus-Strategie und möchte die Inhalte ausbauen und verbessern, um die Zahl der Abos weiter zu erhöhen.

Quelle: Neogaf