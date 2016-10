PS Plus und Xbox Live Gold: Gratis-Spiele im November 2016 in der Übersicht

Die Gratis-Spiele für PlayStation Plus und Xbox Live Gold für November 2016 sind bekannt. Zur besseren Übersicht fassen wir an dieser Stelle die Liste mit den kostenlosen Games für PS4, PS3, PS Vita, Xbox One und Xbox 360 zusammen. Den Überblick über die aktuellen Spiele halten wir nachfolgend für euch bereit - inklusive einzelner Trailer. Zu den Highlights im November zählt zweifelsohne Everybody's Gone to the Rapture. In einem verlassenen englischen Städtchen gilt es herauszufinden, was mit den verschwundenen Einwohnern passiert ist. Ein wundervoller Soundtrack macht dieses Abenteuer zu einem der besten der vergangenen Jahre. Rennspieler auf PS3 starten hingegen die Downloads bei Dirt 3, PS-Vita-Besitzer mit einer aktiven PS-Plus-Mitgliedschaft bei Letter Quest: Remastered. Die Spiele lassen sich ab dem 1. November aus dem PlayStation Store herunterladen.

Goldmitglieder von Xbox Live können sich auf Super Dungeon Bros. (1. bis 30. November) und Murdered: Soul Suspect (16. November bis 15. Dezember) für die Xbox One sowie über Monkey Island - Special Edition (1. bis 15. November) und Far Cry 3: Blood Dragon (16. bis 30. November) für die Xbox 360 freuen. Dank Abwärtskompatibilität sind die beiden letztgenannten Gold-Titel allerdings auch auf der Xbox One spielbar. Xbox-One-Besitzer profitieren daher doppelt. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auch auf unseren beiden umfangreichen Themenseiten zu PlayStation Plus und Games with Gold.

PS Plus-Spiele im November 2016 (verfügbar ab 1. November)



Everybody's Gone to the Rapture, PS4





The Deadly Tower of Monsters, PS4





DiRT 3, PS3





Costume Quest 2, PS3





Letter Quest Remasterd, PS Vita (Cross Buy mit PS4)

Pumped BMX+, PS Vita (Cross Buy mit PS4 und PS3)

Games with Gold im November 2016 (ab 1. November)



Super Dungeon Bros. (Xbox One, 1. bis 30. November)

Murdered: Soul Suspect (Xbox One, 16. November bis 15. Dezember)





Monkey Island - Special Edition (Xbox 360, 1. bis 15. November)





Far Cry 3: Blood Dragon (Xbox 360, 16. bis 30. November)