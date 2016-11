PS Plus und Games with Gold: Gratis-Spiele für Dezember 2016 im Überblick

Die Liste der Gratis-Spiele für Mitglieder bei PS Plus und Xbox Live Gold im Dezember 2016 steht fest. Sowohl Sony als auch Microsoft haben die Spiele bekannt gegeben, die in diesem Monat gratis für Mitglieder der kostenpflichtigen Online-Dienste zum Download angeboten werden. Zur besseren Übersicht fassen wir nachfolgend die Spiele-Listen für PlayStation Plus und Xbox Live zusammen. Besitzer einer Playstation 4 freuen sich über das Action-Rollenspiel Stories: The Path of Destinies, das mit viel Humor und 24 verschiedenen Endsequenzen aufwartet. PS4-Spieler greifen außerdem beim Taktikspiel Invisible, Inc. zu. Hier kontrolliert ihr zehn unsichtbare Agenten, um ungesehen in die gefährlichsten Unternehmen der Welt einzudringen. Alle weiteren Spiele, die im Rahmen von PS Plus im Dezember 2016 gratis erhältlich sind, halten wir in der nachfolgenden Liste bereit.

Goldmitglieder von Xbox Live freuen sich etwa auf das Open-World-Rennspiel Burnout Paradise für Xbox 360. Der Vorteil: Xbox One erhalten den Racer durch die Abwärtskompatibilität ebenfalls als Gratis-Download. Außerdem dürfen sich Xbox-One-Spieler über das Plattform-Abenteuer Kalimba freuen, das vom 1. bis zum 31. Dezember erhältlich ist. Das First-Person-Horrorspiel Outlast ist für Xbox One vom 16. Dezember 2016 bis zum 15. Januar 2017 kostenlos verfügbar. Xbox-Spieler starten die Downloads außerdem bei Outland. Viele weitere Infos zu Xbox Live und PlayStation Plus erhaltet ihr wie gewohnt auf unseren Themenseiten.

PS Plus-Spiele im Dezember 2016 (Ab 6. Dezember)

Stories: The Path of Destinies (PS4)





Invisible, Inc. (PS4)





Hyper Void (PS4, PS3, PS Vita)

Tiny Troopers Join Ops (PS4, PS3, PS Vita)

Color Guardians (PS4, PS Vita)

VVVVVV (PS Vita)

Games with Gold im Dezember 2016

Kalimba (Xbox One, 1. bis 31. Dezember)

Outlast (Xbox One, 16. Dezember bis 15. Januar 2017)





Outland (Xbox 360 und Xbox One, 1. bis 15. Dezember)

Burnout Paradise (Xbox 360 und Xbox One, 16. bis 30. Dezember)