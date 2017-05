PS Plus mit Gratis-Spiel: Battlefront kostenlos bei Jahresabo

Sony wirbt mit einem attraktiven Angebot für PlayStation Plus: Wer jetzt eine Jahres-Mitgliedschaft für den Online-Dienst abschließt, erhält als Bonus den Mehrspieler-Shooter Star Wars: Battlefront in der Ultimate Edition kostenlos dazu. Beim Abschluss eines solchen Abos spart ihr also 39,99 Euro (PSN-Preis). Die Mitgliedschaft kostet 49,99 Euro für zwölf Monate. Interessierte sollten aber womöglich nicht lange zögern. Denn wie Sony mitteilt, ist das Angebot auf eine bestimmte Anzahl begrenzt. Sobald die zur Verfügung gestellten Kontingente aufgebraucht sind, wird die Aktion beendet. Dabei ist unklar, wie viele PS-Plus-Battlefront-Abos Sony herausgibt.

Das über den PlayStation Store zu erwerbende Angebot gilt ausschließlich für Nicht-Mitglieder. Bereits aktive PS-Plus-Abonnenten, die ihre Mitgliedschaft verlängern wollen, erhalten keinen Zugriff auf das Angebot. In einer Rund-Mail an PSN-Mitglieder nennt Sony Einzelheiten zur Aktion: "Sobald wir deine PS Plus-Mitgliedschaft bestätigt haben, schicken wir dir per E-Mail einen Downloadcode. Das kann bis zu zehn Tage dauern (Geduld du haben musst)."

Zum PS-Plus-Battlefront-Angebot gelangt ihr über diesen Link. Welche Vorteile ihr mit PS Plus erhaltet, erfahrt ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Der Online-Dienst ist unter anderem Voraussetzung, um an Mehrspieler-Partien auf PlayStation 4 teilzunehmen. Darüber hinaus erhaltet ihr mit PS Plus in jedem Monat Zugriff auf eine Auswahl von Spielen, die ihr im Rahmen der Mitgliedschaft ohne Aufpreis zocken könnt. Im Juni sind das unter anderem Killing Floor 2 und Life is Strange.