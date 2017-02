Spieler warten derzeit sehnsüchtig auf die Liste der Gratis-Spiele für PS Plus im Februar 2017. Ein auf Reddit.com veröffentlichter Nutzerbeitrag scheint nun Licht ins Dunkel zu bringen, zu welchem Zeitpunkt Sony die kostenlosen Spiele für Mitglieder von PlayStation Plus bekannt gibt. Dabei bezieht sich der Nutzer auf die PS-Plus-Ankündigungen in der Vergangenheit: Bleibt Sony dem bisherigen Rhythmus treu, kündigt der PS4-Hersteller die Liste mit den Gratis-Spielen für Februar 2017 im Laufe des heutigen Tages an.

Welche Spiele sich in diesem Monat im Rahmen der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus herunterladen lassen, verrät Sony also vermutlich heute Abend an - der Erfahrung nach gegen 18 Uhr. Mit der Veröffentlichung der neuen Spiele wäre folglich am Dienstag, den 7. Februar 2017, zu rechnen. In der Regel stellt Sony die Liste mit den Gratis-Spielen für PS Plus am letzten Mittwoch eines Monats vor. Die Veröffentlichung der Spiele erfolgt entsprechend am darauffolgenden und gleichzeitig ersten Dienstag des neuen Monats.

"Fällt der erste Tag eines Monats jedoch auf einen Mittwoch, erscheinen die Spiele nicht vor dem nächsten Dienstag. Der Mittwoch stellt dann gleichzeitig den Tag für die Ankündigung dar", schreibt der Redditnutzer und bezieht sich bei den Aussagen auf die bisherige Vorgehensweise der PS-Plus-Ankündigungen. Von dieser vermeintlichen Ausnahme sind neben dem Februar womöglich auch die Monate März und November 2017 betroffen. Der Redditnutzer weist darauf hin, dass die PS-Plus-Spiele jeweils am ersten Tag der erwähnten Monate angekündigt werden dürften.

Die Liste mit den errechneten Ankündigungs-Tagen halten wir nachfolgend bereit. Sobald Sony die Liste mit den Gratis-Spielen für PS Plus im Februar 2017 bekannt gibt, erfahrt ihr das selbstverständlich auf unserer Webseite. Behaltet auch unsere Themenseite zu PlayStation Plus im Auge.

PS Plus 2017: Mögliche Termine der Spiele-Ankündigungen

Für Februar: 1. Februar

Für März: 1. März

Für April: 29. März

Für Mai: 27. April

Für Juni: 31. Mai

Für Juli: 28. Juni

Für August: 26. Juli

Für September: 30. August

Für Oktober: 27. September

Für November: 1. November

Für Dezember: 29. November

Quelle: Reddit