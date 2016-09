Playstation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Oktober 2016

Sony hat die kostenlosen Oktober-Spiele für Abonnenten seines Online-Dienstes Playstation Plus bekannt gegeben. Dabei sind jeweils zwei Titel für PS3, PS4 und PS Vita. Besitzer von Sonys aktueller Heimkonsole können sich über das Horror-Remaster Resident Evil HD und die Mech-Prügelei Transformers: Devastation freuen. Für den Vorgänger gibt's Mad Riders und From Dust und für den Handheld Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ und Actual Sunlight.

Die Downloads stehen wie üblich ab dem ersten Dienstag des Monats (4. Oktober) bereit. Gleichzeitig fliegen die September-Spiele aus dem Plus-Programm. Wer sich also beispielsweise noch Lords of the Fallen und Journey für PS4 sichern will, sollte schleunigst zugreifen. Playstation Plus kostet 6,99 Euro im Monat. Wer ein längeres Abo abschließt. kommt günstiger weg. Die Gratis-Spiele sind nur bei bestehender Plus-Mitgliedschaft spielbar.