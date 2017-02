PlayStation Now: Sony streicht Liste der unterstützten Geräte zusammen

Sony gibt Änderungen für PlayStation Now bekannt. Wie das Unternehmen im englischsprachigen PlayStation-Blog mitteilt, endet zum 15. August die Unterstützung für eine Vielzahl von Geräten. Nach Angaben von Sony wird zum erwähnten Datum der Support für PlayStation 3, PS Vita und PlayStation TV, Sony-Bravia-TVs (Modelle aus den Jahren 2013, 2014 und 2015), Sony-Blu-ray-Player und sämtliche TV-Modelle von Samsung beendet. Bereits zum 1. April 2017 streicht Sony die 2016er-Modelle der Bravia-TV-Reihe von der Liste der unterstützten Geräte für PlayStation Now. Der Fokus soll fortan auf PC und PlayStation 4 liegen. "Nach einer gründlichen Überlegung sind wir zu dem Entschluss gekommen, den Fokus und unsere Ressourcen auf Windows-PC und PlayStation 4 zu legen", teilt Sony mit.

Dieser Schritt ermögliche es Sony, die Nutzererfahrung von PlayStation Now kontinuierlich weiterzuentwickeln. "Solltet ihr PlayStation Now auf einem der erwähnten Geräte genutzt haben: ein herzliches Danke für eure Unterstützung. Wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Denkt daran, dass ihr auf alle in der Cloud abgelegten PS-Now-Spielstände auch auf PS4 und Windows-PC Zugriff habt", schreibt Sony im amerikanischen PlayStation-Blog.

PlayStation Now ist derzeit unter anderem in Nordamerika, Großbritannien und Belgien verfügbar. Deutsche Spieler warten unterdessen weiterhin auf den Start des Streaming-Dienstes. Einen Termin nannte Sony bislang nicht. Hierzulande steckt der Streaming-Dienst noch in den Kinderschuhen. In regelmäßigen Abständen führt Sony Beta-Tests durch, um PlayStation Now auf einen Deutschland-Start vorzubereiten. Mit dem Dienst lassen sich ausgewählte PlayStation-Spiele über das Internet auf den heimischen Bildschirm streamen.

Quelle: PlayStation Blog US