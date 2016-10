PlayStation Now: Neue Spiele für den Halloween-Monat hinzugefügt

Sony hat ein neues Update für PlayStation Now veröffentlicht, durch das insgesamt 13 Spiele - passend zum Thema Halloween im Oktober - der Sammlung hinzugefügt werden. Unter dem Begriff "Shocktober" lassen sich in den nächsten Wochen verschiedene Spiele finden, die zur Kategorie der Horror-Titel gehören oder einfach nur sehr düster sind. Zur neuen Auswahl gehören unter anderem Silent Hill HD Collection, The House of the Dead Overkill: Extended Edition, The Darkness oder Castlevania: Harmony of Despair. Die volle Liste mit allen Spielen findet Ihr unterhalb dieser Meldung. Seit dem vergangenen Monat ist es zudem möglich die Spiele von PlayStation Now über den PC zu spielen. Alles was ihr dafür braucht findet Ihr in unserem ausführlichen Guide zum Streaming-Dienst.

Neue Spiele für PlayStation Now im Oktober:

Castlevania Harmony of Despair

Silent Hill HD Collection

The Darkness

Resident Evil Operation Raccoon City

House of the Dead 3

House of the Dead 4

The House of the Dead Overkill Extended Cut

The Witch and the Hundred Knight

Ghostbusters Sanctum of Slime

Deception: Nightmare Princess IV

Bladestorm: Nightmare

Burn Zombie Burn: The Diarrhea Bundle

Akiba's Trip: Undead and Undressed

Liste der "Shocktober"-Spiele über PlayStation Now:

Costume Quest 2

The Walking Dead: The Complete First Season

The Walking Dead Season 2 Episodes 1-2

Darkstalkers Resurrection

Devil May Cry HD Collection

Devil May Cry 4

Dead Rising 2

Dead Rising 2 Off the Record

Resident Evil 4

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Dead Island

Dead Island Riptide

Escape Dead Island

Final Exam

Resistance 3

The Last Guy

Darksiders

Darksiders 2

Infamous: Festival of Blood

The Last of Us

The Last of Us Left Behind

Bioshock

The Darkness 2

F.E.A.R.

Siren Blood Curse Episodes 1-12

XCOM: Enemy Within

Lone Survivor

Penny Arcade Adventures: On the Rain-Slick Precipice of Darkness Episode 1

Penny Arcade Adventures: On the Rain-Slick Precipice of Darkness Episode 2

All Zombies Must Die

Tokyo Twilight Ghost Hunter

Falling Skies: The Game

Twisted Metal

Earth Defense Force Insect Armageddon

Earth Defense Force 2025

Bloodrayne: Betrayal

The Wolf Among Us

Zombie Tycoon 2

