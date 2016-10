Das Internet wurde am Wochenende Zeuge gleich mehrerer groß angelegter DDoS-Attacken. Das Playstation Network (PSN) war zeitweise komplett lahmgelegt. Aber auch Amazon, GitHub, Netflix, Twitter, Paypal, Reddit und Spotify waren betroffen. Die unbekannten Angreifer nahmen nämlich nicht speziell Sony beziehungsweise die Anbieter der anderen genannten Dienste ins Visier. Ziel war vielmehr das amerikanische Unternehmen Dyn, das für Betrieb und Verwaltung der Onlineinfrastruktur zahlreicher Firmen zuständig ist.

Dyn brauchte mehrere Stunden, um das Problem in den Griff zu bekommen. Aktuell sollten PSN und Co. wieder am Netz sein. Die DDoS-Attacken hatten ein solches Ausmaß, dass sich sogar das United States Department of Homeland Security (Heimatschutzministerium) mit dem Fall beschäftigt. Vermutet wird, dass für die Ausführung ein riesiges Bot-Netz aus sogenannten Smart Devices, also mit dem Internet verbundenen Geräten aller Art, genutzt wurde. Angeblich sollen die Täter ihren Angriff sogar im Vorfeld angekündigt haben, verbunden mit dem Versuch Schutzgeld zu erpressen.

