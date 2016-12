Mit Spielen wie Dishonored 2, Battlefield 1 und zuletzt Titanfall 2 hat Sony im Rahmen seiner "12 Weihnachtsangebote" im Dezember bereits einige große Titel des Jahres 2016 zu reduzierten Preisen angeboten - ab heute ist der Sci-Fi-Shooter Call of Duty: Infinite Warfare an der Reihe. Das Spiel aus dem Hause Infinity Ward wird derzeit ebenfalls vergünstigt im PlayStation Network angeboten - in seiner Standard-Fassung für 44,99 Euro (regulär: 69,99 Euro) und in der Legacy Edition für 59,99 Euro statt den regulär anfallenden 89,99 Euro. Wer das volle Paket haben möchte, kann natürlich auch zur Digital-Deluxe-Fassung greifen, die statt mit 109,99 Euro nun für einige Stunden mit 79,99 Euro zur Kasse bittet.

Gegenüber der Standard-Verison von Call of Duty: Infinite Warfare enthält die Legacy Edition zusätzlich die Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare - die Digital Deluxe Edition legt zusätzlich zu beiden Spielen noch den Season Pass oben drauf, der euch auch in der Zukunft mit frischen Erweiterungen versorgen soll. Wer sich noch nicht sicher ist, ob Infinite Warfare etwas taugt, der hat passenderweise ab heute bis zum 20. Dezember 2016 die Möglichkeit, das Spiel gratis herunterzuladen und auszuprobieren. Für weitere Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Call of Duty: Infinite Warfare sowie kommende Weihnachtsangebote im PlayStation Network haltet ihr unsere entsprechenden Themenseiten im Auge.

Quelle: PlayStation