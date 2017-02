PSN offline: Login-Probleme, Dienste down - Spieler melden Fehler

Update: Wie Sony mitteilt, stehen alle Services wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Originalmeldung: Das PSN scheint derzeit für viele Spieler offline oder nur eingeschränkt erreichbar zu sein. Nach einem Login-Versuch in den Online-Dienst für PS4, PS3 und PS Vita weist eine Fehlermeldung darauf hin, dass das "PlayStation Network zurzeit gewartet wird (WS-37432-9)". Noch ist unklar, welche Wartungsarbeiten Sony derzeit am PSN vornimmt. Für viele Spieler funktionieren weder der PlayStation Store noch Funktionen wie die Freundesliste oder die Konto-Verwaltung. In Foren wie Reddit oder allestörungen.de mehren sich derzeit Berichte über die Probleme im PSN.

Nutzer melden beispielsweise, dass sie mitten in einem Spiel aus dem PSN geworfen wurden: "Jetzt war ich im PSN online und alle meine digitalen Spiele sind gesperrt. Dann starte ich sie neu und jetzt ist angeblich PSN wieder down. Obwohl alle zocken. Hat noch jemand das Problem?", schreibt ein Nutzer von allestörungen.de. Allein ist er mit dem Problem nicht: Derzeit zählt die Webseite tausende Störungsmeldungen. Alle PSN-Anwender scheinen von den Ausfällen allerdings nicht betroffen zu sein, wie ein kurzer Test innerhalb unserer Redaktion ergab - bei manchen Kollegen funktioniert der Dienst reibungslos.

Der Status-Webseite zum PSN lässt sich entnehmen, dass es derzeit "bei einigen Services Probleme" gibt. Sony weist darauf hin: "Möglicherweise wirst du Schwierigkeiten beim Anmelden im PlayStation Network oder beim Erstellen eines Kontos haben. Unsere Entwickler arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir bedanken uns für deine Geduld."

Besonders ärgerlich dürften die PSN-Ausfälle für Spieler sein, die derzeit an der Closed-Beta von Ghost Recon Wildlands teilnehmen - die geschlossene Beta-Phase läuft vom 3. bis 6. Februar. Für ähnlich genervte Gesichter dürften die PSN-Probleme bei Spielern sorgen, die den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege an diesem Wochenende ausprobieren wollen. Der Ubisoft-Titel kann bis zum 6. Februar kostenlos gespielt werden.

Anwender der seit wenigen Tagen zum Download erhältlichen Sport-App DAZN sind von der aktuellen Downtime im PlayStation Network ebenso betroffen. Dabei hoffen auch sie, dass das PSN schnellstmöglich wieder funktioniert, steht heute doch das große Stadtderby Chelsea gegen Arsenal in der Premier League an. Die DAZN-App wurde in dieser Woche neu veröffentlicht. Die im vergangenen Jahr publizierte Version war fehlerhaft und zunächst wieder offline genommen worden. Weitere Infos zum PSN findet ihr auf unserer Themenseite.