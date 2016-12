Sony läutet die siebte Runde der "12 Weihnachtsangebote" im PlayStation Store ein. Spieler sparen diesmal beim Kauf von Titanfall 2 bares Geld. Der aktuelle Ego-Shooter von Electronic Arts kostet 29,99 Euro - eine Ersparnis von 57 Prozent. Nach der Aktion kostet Titanfall 2 wieder 69,99 Euro. Neben der Standardedition reduziert Sony auch den Preis der Deluxe Edition. In dieser Version stecht ihr mit Prime-Titan-Varianten für Ion & Scorch im Grenzland heraus. Diese aktualisierten Titans haben andere Soundeffekte und verheerende neue Exekutionen.

Die Titans lassen sich außerdem mit Excalibur-Chrom-Kriegslackierungen und Thunderbird-Nose Arts anpassen. Ferner nutzt ihr Splitter Ozean- und Quantum Ozean-Tarnungen für alle Titans, Piloten und Waffen im Spiel. Alle weiteren Inhalte der Deluxe Edition von Titanfall 2 findet ihr unter diesem Link im PlayStation Store. Die Ausgabe kostet derzeit 44,99 Euro. Interessierte sollten sich allerdings beeilen: Titanfall 2 steht nur für begrenzte Zeit zum reduzierten Preis als Download für PS4 bereit. Das Angebot wechselt bereits am 15. Dezember 2016 zur Mittagszeit. Welches Spiel anschließend günstiger angeboten wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt ließ sich beim Kauf von Spielen wie Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition, Fallout 4, Dishonored 2, Skyrim Special Edition, Battlefield 1 und Uncharted 4 bares Geld sparen. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zum PlayStation Network.

Quelle: PlayStation Store