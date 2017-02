PSN ​mit vielen EA-Deals: Hits wie FIFA 17 und Battlefield 1 stark reduziert

Sony kündigt neue Deals im PlayStation Store an. Schnäppchenjäger sparen derzeit etwa beim Kauf von The Crew bares Geld. Bis zum 1. März 2017 lassen sich sowohl das Hauptspiel als auch der Season-Pass für jeweils 11,99 Euro für PlayStation 4 herunterladen. Damit spart ihr kräftige 52 Prozent. Ebenfalls im Angebot: GTA 5. Das Action-Adventure gibt's bis zum 1. März für 34,99 Euro. Darüber hinaus kündigt Sony "eine ganze Wagenladung an EA-Inhalten im PlayStation Store" an. Bis zum 8. März 2017 spart ihr beim Kauf ausgewählter EA-Spiele und -Inhalte bis zu 60 Prozent.

Dabei befinden sich beliebte Spiele wie FIFA 17 und Battlefield 1 im Angebot. Während es FIFA 17 derzeit für 29,99 Euro zum Download gibt, bekommt ihr Battlefield 1 aktuell für 34,99 Euro. Des Weiteren stehen EA-Spiele wie UFC 2 (19,99 Euro), Titanfall 2 (29,99 Euro), Need for Speed (29,99 Euro), Star Wars Battlefront (9,99 Euro) und Mirror's Edge Catalyst (12,99 Euro) vergünstigt im PlayStation Store bereit. Mitglieder eines aktiven Abonnements von PlayStation Plus erhalten bei ausgewählten Spielen einen weiteren Rabatt von bis zu 10 Prozent - achtet im PlayStation Store auf die entsprechenden Angaben.

Bis zum 8. März warten außerdem Rabatte auf eine Auswahl verschiedener PSN-Games und Indie-Spiele, darunter Super Meat Boy, Verdun, The Bunker und Costume Quest 2. Für eine Übersicht mit allen aktuellen Angeboten im PlayStation Store folgt ihr einfach dem Link in das PlayStation-Blog. Alternativ wechselt ihr auf eurer Konsole in den PlayStation Store, um die Angebote einsehen zu können.

Quelle: PlayStation-Blog