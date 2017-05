PSN Sale: Prey im Deal der Woche & Season-Pässe stark reduziert

Sony nennt Details zu einem neuen PSN-Sale. Schnäppchenjäger sollten in dieser Woche einen Blick auf Prey werfen. Denn das Action-Adventure mit Sci-Fi-Setting lässt sich bis zum 8. Juni für 49,99 Euro (bei Amazon teils günstiger) für die PlayStation 4 herunterladen. Damit lassen sich 28 Prozent sparen. Nach der Aktion kostet Prey wieder 69,99 Euro. Das Abenteuer mit Ego-Shooter-Elementen ist seit dem 5. Mai im Handel erhältlich. Dass sich der Kauf lohnt, lest ihr in unserem umfangreichen Test zu Prey. "Prey punktet mit tollen, ungewöhnlichen Features - aber es sind die Gameplay-Grundlagen, denen Arkane meiner Meinung nach ein wenig mehr Feinschliff hätte spendieren sollen", schreibt Redakteur Peter Bathge im Review.

Darüber hinaus laufen aktuell Angebote zu diversen Addons. Wie Sony über das PlayStation-Blog mitteilt, lassen sich beim Kauf ausgewählter Season-Pässe derzeit reichlich Prozente sparen. Mit dabei sind die Staffelpässe zu Spielen wie Fallout 4, Nioh, Star Wars: Battlefront und The Witcher 3. Die vollständige Übersicht mit den regionalen Preisen findet ihr wie gewohnt im PlayStation Store. Es winken Nachlässe von bis zu 60 Prozent. Ein Blick dürfte sich also durchaus lohnen. Selbiges gilt wohl auch für einen weiteren Sale im PSN: Derzeit sind außerdem zahlreiche Spiele-Highlights für unter 20 Euro erhältlich. Die Sparaktion läuft noch bis zum 9. Juni. Viele weitere Infos gibt's auf unserer Themenseite zum PlayStation Store. Einen Deal gibt's derzeit auch für PS Plus: Wer eine Jahres-Mitgliedschaft abschließt, erhält den Mehrspieler-Shooter Star Wars: Battlefront kostenlos dazu.