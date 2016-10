PSN: Diese Woche neu - PlayStation VR, Tomb Raider und eine Überraschung​

Auch in dieser Woche stehen wieder zahlreiche neue Spiele und Inhalte über den PlayStation Store für PS4 als Download bereit. Allen voran: zahlreiche Spiele für PlayStation VR. Damit ihr zum Launch der PS4-Brille am 13. Oktober nicht in die Röhre schaut, solltet ihr schon jetzt einen Blick in das PSN wagen. Zur Auswahl stehen VR-Spiele wie Driveclub VR, Headmaster, EVE: Valkyrie, RIGS Mechanized Combat League, Batman: Arkham VR, Battlezone und Invasion. Die Spiele lassen sich pünktlich am Release-Tag von PlayStation VR herunterladen. Batman: Arkham VR kostet etwa 19,99 Euro, EVE: Valkyrie 59,99 Euro. Die VR-Version von Driveclub lässt sich für 39,99 Euro erwerben.

Die vollständige Übersicht über alle in Kürze erhältlichen VR-Spiele für PlayStation 4 erhaltet ihr im PlayStation-Blog. Zu den weiteren Highlights in dieser Woche zählt zweifelsohne Rise of the Tomb Raider. Das aktuelle Lara-Croft-Abenteuer erscheint in dieser Woche auch für PlayStation 4. Eine Überraschung hält der PlayStation Store ebenfalls bereit. Rockstar Games' Red Dead Revolver lässt sich zum Preis von 14,99 Euro ab sofort für PlayStation 4 herunterladen. Der Vorgänger von Red Dead Redemption wurde von der PlayStation 2 auf die aktuelle Konsole konvertiert, wie sich dem Produkteintrag im PlayStation Store entnehmen lässt.

"Deshalb kann sich das Spielerlebnis von der PS2-Version unterscheiden und manche Features funktionieren eventuell nicht einwandfrei. Da diese Version kein PS2-Zubehör unterstützt, kann die Funktionalität eingeschränkt sein", heißt es im Eintrag weiter. Die Western-Action erlebt ihr auf PS4 in hochskalierten 1080p und mit Features wie Trophäen, Share Play, Remote Play, Aktivitätsfeeds und Zweitbildschirm-Unterstützung zum Anzeigen der Spielanleitungen.