PSN Spam: Nutzer belästigen Dritte über Online-Dienst mit Nachrichtenflut

Spam-Nachrichten nerven. Was in E-Mail-Postfächern mittlerweile zum Internetalltag zählt, scheint im PlayStation Network derzeit Aufwind zu erhalten: unerwünschte, von unbekannten Personen erhaltene Spam-Nachrichten. Dabei werden nicht wenige über den vor einem halben Jahr gestarteten Gratis-Dienst SpamPSN verschickt. Über den anonymisierten Online-Dienst lassen sich Spam-Nachrichten an beliebige PSN-Anwender versenden. In der Basis-Version spamt der Service 25 Nachrichten an eine PSN-ID - der Inhalt kann vom Absender selbst verfasst werden. Nicht so der Absendername: Der Empfänger erhält die Spam-Nachrichten von einem scheinbar per Zufall generierten Namen, etwa Gretel-2_395648 oder Sabina23_5-1670.

Immerhin erkennt der Anwender, woher der Spam stammt: SpamPSN hängt an jede Nachricht die Webadresse des Dienstes. Nach einer Cooldown-Phase von wenigen Minuten lassen sich weitere 25 Nachrichten an einen PSN-Nutzer abschicken. Die Betreiber der Webseite planen bereits eine Pro-Version, bei der die Wartezeit zwischen dem Versand der Spam-Nachrichten entfallen soll, wie sie Ende September 2016 über ihr Twitter-Profil bekannt gegeben haben. Wer sich selbst vor den Spam-Nachrichten schützen will, kann seine PSN-ID zum Preis von einmalig einem US-Dollar in eine von SpamPSN angebotene Blacklist eintragen lassen. Aus "rechtlichen Gründen" steht die Funktion aktuell jedoch nicht zur Verfügung, erklären die Betreiber auf Twitter.

So geht's: Schutz vor Spam-Nachrichten im PSN

Einen effektiven Schutz vor unerwünschten Nachrichten bietet das PSN allerdings kostenlos: In den Privatsphäre-Einstellungen wählt ihr aus, von wem ihr Nachrichten erhalten wollt - von jedem, nur von Freunden oder gar keine.

Nach Angaben von Kotaku.com wurden über SpamPSN bereits mehr als 40 Millionen Nachrichten an PlayStation-Network-Nutzer verschickt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ließ sich SpamPSN nicht aufrufen. Die Betreiber teilten auf Twitter mit, dass es Probleme mit dem DNS-Server-Provider gäbe und der Dienst für ein paar Stunden nicht erreichbar sei. Abzuwarten bleibt, ob und wann Sony dem Dienst einen Riegel vorschiebt, verstößt er doch klar gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen für das PlayStation Network. Dass der Dienst nicht nur dazu genutzt wird, um Freunden einen Streich zu spielen, scheint naheliegend. Laut Kotaku gibt es auch Meldungen, wonach das Angebot zur Belästigung von Mitspielern ausgenutzt wird.

Quelle: Kotaku