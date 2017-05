PSN down - Wartungsarbeiten am 23. Mai ab 7 Uhr

Sony führt am 23. Mai wieder einmal routinemäßige Wartungsarbeiten und Verbesserungen bei seinem Playstation Network (PSN) durch. Der Online-Service für Playstation 3, PS4 (Pro) und PS Vita wird deshalb zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen nur mit starken Einschränkungen nutzbar sein. Die Dauer der PSN-Downtime ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, kann unter Umständen also sowohl länger als auch, wohl unwahrscheinlicher, kürzer ausfallen.

Zu den genannten Einschränkungen während der PSN-Downtime: Playstation-Besitzer haben im genannten Zeitraum keinen Zugriff auf Account Management, Gaming And Social, Playstation Store, Playstation Music und Playstation Video. Die Anmeldung im PSN mit einem existierendem Account ist allerdings nach wie vor möglich. Damit können alle Spiele gespielt und immerhin die meisten Anwendungen genutzt werden. Sony entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

Quelle: Sony