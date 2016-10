PSN ​offline: Störungen bei allen Sony-Diensten - Kein Login möglich (Update)

Update: Sony teilt mit, dass die weltweite PSN-Störung behoben werden konnte. Sämtliche PlayStation-Network-Dienste sollen inzwischen wieder reibungslos funktionieren.



All PSN services are now restored.

Apologies for any inconvenience caused.https://t.co/fZN11fvY0D — Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) October 26, 2016



Originalmeldung: Das PlayStation Network ist offline. Der von Status-Webseite von Sony lässt sich entnehmen, dass derzeit alle an das PSN angebundenen Dienste down sind. Spieler melden in Foren und auf Reddit, dass sie sich nicht im PSN einloggen können. Hintergründe für die aktuelle Downtime im PSN liegen bislang nicht vor. Sony teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter allerdings bereits mit, dass sich die Entwickler der Probleme im PlayStation Network angenommen haben.

"Wir sind uns der Probleme bewusst, dass sich manche Spieler nicht im PlayStation Network anmelden können", teilt der PS4-Hersteller mit und ergänzt, dass die Entwickler an einer Lösung arbeiten. Noch ist unklar, wie lange das PSN offline sein wird. Betroffen sind PS4, PlayStation 3 und PS Vita. "Bei einigen Services gibt es Probleme", verrät ein Blick in die von Sony eingerichtete Status-Webseite zum PSN. Betroffen sind die Konto-Verwaltung, Gaming und soziale Netzwerke, PlayStation Video und PlayStation Music.

Der PlayStation Store ist derzeit ebenfalls offline und nicht erreichbar. Sobald uns weitere Informationen zur Downtime erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zum PlayStation Network im Auge. Dort findet ihr alle Neuigkeiten rund um den Online-Dienst auf PS4, PlayStation 3 und PS Vita. Für den heutigen Tag kündigte Sony planmäßige Wartungsarbeiten im PSN an. Die Wartung sollte um 7:30 Uhr beginnen und um 8:30 Uhr enden. Ob die aktuellen Probleme im Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten stehen, ist nicht bekannt.