Sony kündigt eine große Rabattaktion für den PlayStation Store an. Wie der Publisher auf seiner Webseite mitteilt, starten die "Mega Wochenend Angebote" am 24. November 2016. Die Deals sind damit pünktlich zum Black Friday online, der in Nordamerika für seine vielen Schnäppchen und Rabatte bekannt ist. Der schwarze Freitag findet traditionell am Tag nach Thanksgiving statt und läutet gleichzeitig das Weihnachtsgeschäft ein. Noch ist unklar, welche Angebote Sony am bevorstehenden Wochenende im PlayStation Store bereithält. Die vergangenen Sales haben jedoch gezeigt: Sony reduziert die Preise zahlreicher Spiele auf PS4, PlayStation 3 und PS Vita, darunter auch aktuelle Spiele-Highlights. Neben den Games dürften selbstverständlich auch diverse DLCs und Erweiterungen im Preis gesenkt werden.

Sobald uns weitere Informationen zum großen Sale im PlayStation Store erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zum PlayStation Network im Auge. Dort laufen aktuelle News und Videos zum Online-Service auf PS4, PlayStation 3 und PS Vita zusammen. Bereits in den vergangenen Wochen lockte Sony immer wieder mit Rabattaktionen, zuletzt etwa beim Halloween-Sale. Schnäppchenjäger schlugen unter anderem bei Resident Evil, The Walking Dead, Devil May Cry, Dead Nation, Slender: The Arrival und Mortal Kombat X Ausschau zu. Die Preise für die Spiele waren im Online-Shop der PlayStation 4 erheblich gesenkt worden.