PSN: ​Großer Sale im PlayStation Store - knapp 200 Spiele im Angebot

Sony lockt mit einem neuen Sale im PlayStation Store. Schnäppchenjäger sollten einen Blick in den Online-Shop werfen, denn unter den im Preis reduzierten Spielen versteckt sich so manches Highlight. Im Angebot befinden sich unter anderem Nier Automata (49,99 Euro), XCOM 2 (24,99 Euro), Final Fantasy 15 (39,99 Euro), Resident Evil 7 (39,99 Euro), Styx Shards of Darkness (34,99 Euro) und Deus Ex: Mankind Divided (14,99 Euro). Zudem lassen sich beim Kauf von Spielen wie Stardew Valley (8,99 Euro), Divinity Original Sin - Enhanced Edition (15,99 Euro) und Beyond: Two Souls (12,99 Euro) reichlich Goldtaler sparen.

Die Liste der im PSN Sale erhältlichen Spiele ist lang: Knapp 200 Spiele befinden sich derzeit im Angebot. Interessierte sollten mit dem Kauf womöglich nicht lange zögern, denn die Angebotsdauer ist begrenzt. Den einzelnen Produktseiten im PlayStation Store lässt sich entnehmen, dass der Sale am 25. Mai 2017 endet. Die Spiele fügt ihr wie gewohnt wahlweise über die Webseite des PlayStation Stores oder direkt über eure Konsole dem virtuellen Warenkorb hinzu.

Die vollständige Liste mit allen derzeit im Preis gesenkten Spielen im PSN findet ihr auf rentedart.com. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten auf ausgewählte Spiele zusätzliche Rabatte. Viele weitere News, Videos und Hintergründe zum PlayStation Network findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Dort halten wir euch über alle aktuellen Sales und Rabattaktionen auf dem Laufenden. Zudem erfahrt ihr alle Neuigkeiten rund um den Online-Service auf PS4, PS3 und PS Vita.

