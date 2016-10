Halloween 2016 steht vor der Tür: Das Gruselfest findet am 31. Oktober statt. Passend dazu reduziert Sony die Preise zahlreicher im PlayStation Store erhältlicher Spiele. Rabattfüchse sollten in den nächsten Tagen nach Resident Evil, The Walking Dead, Devil May Cry, Dead Nation, Slender: The Arrival und Mortal Kombat X Ausschau halten. Die Preise für die Spiele wurden im Online-Shop der PlayStation 4 erheblich gesenkt. Das geht aus der Webseite psprices.com hervor, die übersichtlich darstellt, welche Angebote im PlayStation Store derzeit zu finden sind.

The Walking Dead gibt's derzeit etwa für 8,99 Euro statt den bisherigen 24,99 Euro. PS-Plus-Mitglieder erhalten zusätzlich einen Rabatt von zehn Prozent. Das aktuelle Doom gibt's aktuell für 34,99 Euro - eine Ersparnis von 50 Prozent. Wer zum Abenteuer Fahrenheit greift, spart derzeit 41 Prozent - der Quantic-Dream-Titel kostet 7,99 Euro. Die vollständige Liste der aktuellen PSN-Angebote findet ihr auf der Webseite psprices.com. Wollt ihr euch die Rabatte für eine andere Region anzeigen lassen, nutzt ihr dazu den entsprechenden Reiter oben rechts. Nach Angaben des Portals sind die aktuellen Angebote noch rund zwei Wochen gültig - also auch über Halloween hinaus. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer stets aktuellen Themenseite zum PlayStation Network. Dort halten wir euch selbstverständlich über aktuelle Sales auf dem Laufenden.