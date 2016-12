Die PSN-Aktion der "12 Weihnachtsangebote" startet in die zehnte Runde. Ab sofort steht der Rockstar-Hit Grand Theft Auto 5 mit einem kräftigen Preisnachlass als Download bereit. Für die Standardversion auf PlayStation 4 zahlen PSN-Anwender aktuell nur 29,99 Euro - eine Ersparnis von 57 Prozent. Ebenfalls im Angebot befindet sich das GTA 5 & CashCard Der Weiße Hai-Bundle für PlayStation 4. Das Paket enthält neben dem Spiel auch 1.250.000 GTA-Dollar zur Verwendung in GTA Online. Die Version lässt sich für 34,99 Euro herunterladen. Ebenfalls im Preis gesenkt ist das GTA 5 & CashCard Megalodon-Bundle. Zum Preis von 39,99 Euro erhalten PS4-Spieler das Hauptspiel und 8 Millionen Ingame-Dollar für den Online-Modus des Actionspiels.

Bei allen drei Bundles lassen sich jeweils mehr als 50 Prozent sparen. Schnäppchenjäger sollten mit dem Kauf aber nicht zu lange warten. Das Angebot endet bereits am 21. Dezember zur Mittagszeit. Anschließend bietet Sony einen weiteren Titel mit einem Preisnachlass an. Welches Spiel dann im Preis gesenkt wird, ist bislang nicht bekannt. Zuvor waren bereits Spiele wie Rise of the Tomb Raider: 20th Anniversary Edition, Fallout 4, Dishonored 2, The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, Battlefield 1, Uncharted 4, Titanfall 2, Call of Duty: Infinite Warfare und FIFA 17 vergünstigt zu haben. Viele weitere Meldungen zum PlayStation Network findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Quelle: PlayStation Store