Sony senkt die Preise zahlreicher Spiele im PlayStation Network. Wie das Unternehmen über das PlayStation-Blog mitteilt, lässt sich in den kommenden Tagen beim Kauf ausgewählter PSN-Spiele bares Geld sparen. Der PS4-Hersteller verspricht Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent. Lange zögern solltet ihr jedoch nicht: Die Angebote laufen nur in den nächsten vier Tagen. Die vollständige Liste mit allen aktuellen Angeboten findet ihr unter diesem Link. Zu den im Preis reduzierten Spielen zählen Inside, Unravel, The Witness, Peggle 2, Flower, Gone Home, I am Bread, Lumo, Oddworld: New 'n' Tasty und Resogun. Ein Blick dürfte sich also durchaus lohnen.

Passend zum Black Friday in der vergangenen Woche hatte Sony mit einem Mega-Rabatt-Wochenende geworben. Wer beim Kauf aktueller Blockbuster sparen will, sollte sich beeilen: Die Angebote sind noch für kurze Zeit erhältlich - mehr als 200 Spiele sind im Rahmen des Sales im Preis gesenkt. Eine kleine Auswahl der Angebote: Battlefield 1 für 49,99 Euro, FIFA 17 für 41,99 Euro, Titanfall 2 für 39,99 Euro, GTA 5 für 34,99 Euro, Metal Gear Solid 5 - The Definitive Experience für 17,99 Euro, No Man's Sky für 34,99 Euro, Star Wars: Battlefront für 14,99 Euro, XCOM 2 für 29,99 Euro, Borderlands - The Handsome Collection für 16,99 Euro, Dirt Rally für 14,99 Euro und Uncharted 4 - Deluxe Edition für 44,99 Euro. Sogar Watch Dogs 2 ist bereits im Preis gesenkt und in der Deluxe Edition für 44,99 Euro zu haben. Zu den Deals gelangt ihr über diesen Link zum PlayStation Store.