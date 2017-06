PSN: Großer Days of Play-Sale mit vielen PS4-Hits im Angebot

Sony wirbt mit einem neuen Sale im PSN. Passend zu den Days of Play-Deals im Handel (PS4 für 186 Euro, PS Plus für 35 Euro) senkt Sony auch die Preise ausgewählter Spiele im PlayStation Store. Bis zum 21. Juni warten "große Rabatte" auf euch. Wer sich jetzt zum Kauf eines der im Sale befindlichen Spiele entscheidet, spart bis zu 58 Prozent gegenüber zum Normalpreis. Mitglieder von PS Plus erhalten teils zusätzliche Rabatte. In den Angeboten befindet sich unter anderem Horizon: Zero Dawn.

Der exklusiv seit Anfang März für PlayStation 4 erhältliche Action-Rollenspiel-Hit von Guerrilla Games kostet derzeit 39,99 Euro - eine Ersparnis von 33 Prozent. Etwas günstiger erhaltet ihr Horizon: Zero Dawn aktuell etwa bei Amazon - dort kostet der PS4-Hit derzeit 36,99 Euro. In unserem Test zu Horizon: Zero Dawn könnt ihr nachlesen, warum sich der Kauf definitiv lohnt.

Zu den aktuellen PSN-Angeboten zählt außerdem Uncharted 4 - ein weiteres Highlight, das exklusiv für PlayStation 4 erhältlich ist. Das Abenteuer um Protagonist Nathan Drake erhaltet ihr im Sale für 24,99 Euro - eine Ersparnis von 58 Prozent (bei Amazon 29 Euro). Ebenfalls im Angebot: Spiele wie Ghost Recon Wildlands, GTA 5, Battlefield 1, Nioh, Star Wars: Battlefront und Bloodborne. Die vollständige Übersicht mit allen Deals aus dem Days of Play-Sale im PSN findet ihr auf der Webseite des PlayStation-Blogs. Die Spiele erwerbt ihr wahlweise im PlayStation Store über den Borwser oder direkt über die PlayStation 4. Wechselt dazu in den Shop-Bereich auf eurer Konsole.