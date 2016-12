Seit der Veröffentlichung von Watch Dogs 2 im vergangenen November ist noch gar nicht so viel Zeit ins Land gegangen, trotzdem ist das Action-Spiel bereits stark reduziert im PlayStation Network erhältlich. Jedoch nur für kurze Zeit: Im Rahmen der Aktion "12 Weihnachtsangebote" bietet Sony den Titel 48 Stunden lang zu Sonderpreisen an. Die Deluxe Edition von Watch Dogs 2 wurde etwa vom Normalpreis 69,99 Euro auf 39,99 Euro reduziert. Die Gold Edition schlägt derweil mit 74,99 Euro statt der sonst anfallenden 99,99 Euro zu Buche.

Die Deluxe Edition bringt neben dem Hauptspiel zwei weitere Personalisierungspakete mit, die Gold Edition wartet zusätzlich noch mit dem Season Pass auf, der euch auch zukünftig mit allen Zusatzinhalten für das Spiel versorgen soll. Watch Dogs 2 reiht sich in die Riege zahlreicher "Triple A"-Titel ein, die Sony im Dezember vergünstigt angeboten hat, darunter Battlefield 4, Call of Duty: Infinite Warfare, Titanfall 2, FIFA 17 und zuletzt Grand Theft Auto 5. Für weitere Informationen zum PlayStation Network haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: PlayStation