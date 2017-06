Playstation-Network-Hack: US-Chef erklärt, dass ihn die Situation Lebensjahre kostete

2011 fand ein großer Hackerangriff auf das Playstation Network statt, bei dem nicht nur der gesamte Dienst offline war, sondern auch Daten von 77 Millionen Nutzern offengelegt wurden. Für Sony eine Katastrophe und eine sehr schwere Zeit, denn das PSN war damals auch für 23 Tage offline, was Spieler alles andere als gut fanden.

US-Playstation-Chef Shawn Layden erinnert sich an diese Zeit zurück und erklärt in einem Interview mit Polygon, dass ihn die nervenaufreibende Situation damals Jahre seines Lebens gekostet habe. Denn er war damals für das PSN verantwortlich. Doch er sieht im Nachhinein auch etwas Gutes in der Situation. Denn Sony hätte extrem viel dazugelernt. Denn der Hackerangriff damals hätte nicht verhindert werden können. Das Unternehmen war so gut aufgestellt, wie es nur möglich war. Der Angriff habe aber gezeigt, wo die Sicherheit noch verbessert werden musste und genau das hat man dann bei Sony auch getan.

Niemand hätte damals die Gefahren nicht ernst genommen, doch nun sei das gesamte Unternehmen in Sachen Sicherheit deutlich besser aufgestellt. Sony hat seine Lehre aus dem Hackerangriff gezogen.

Quelle: Polygon