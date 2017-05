Anton Yudintsev, der CEO des russischen Spielepublishers Gaijin Entertainment (unter anderem IL-2 Sturmovic: Birds of prey, X-Blades, Birds of Steel und War Thunder), sprach in einem Interview mit wccftech über die aktuellen Projekte seines Unternehmens, unter anderem über das Online-Actionspiel im Endzeitsetting Crossout, das bereits als Early Access für den PC zugänglich ist. Dabei sagte er auch, dass ein Crossplay zwischen den Konsolen, also das Spielen eines Games im Multiplayermodus, in dem sowohl Playstation- als auch Xbox-Nutzer gegeneinander antreten können, schlichtweg nicht möglich sei. Auch das Spieleportal Gamepro berichtet darüber.

War Thunder von Gaijin Entertainment Quelle: PC Games Allerdings lässt sich aus dem Satz in dem Interview nicht ganz eindeutig erkennen, ob Yudintsev diese Aussage allgemein meint oder speziell von den Projekten von Gaijin Entertainment spricht, die er in dem Interview erwähnt: das Weltkriegs-MMO War Thunder (hier unser Test) und das schon erwähnte Crossout. Dass Crossplay ein Problem ist, scheint aber auf der Hand zu liegen. So sollte, wie auch Gamepro schildert, der beliebte Fußball-Rennspiel-Mix Rocket League eigentlich ein Vorzeigeprojekt für Crossplay werden, was aber nicht gelang. Auch bei Tekken 7 und dem Kartenspiel Gwent der Witcher-Macher scheiterte der Versuch, Crossplay zu ermöglichen. Es scheint also nicht allein am Willen der beiden großen Konsolenhersteller Sony und Microsoft zu liegen, die - wie viele Gamer vermuten - aus rein unternehmenspolitischen Beweggründen den Konkurrenten blocken wollen. Sondern auch die Technik und die unterschiedlichen Betriebssysteme sind vermutlich ein Hindernis, warum Crossplay zwischen den beliebten Spielekonsolen bis heute noch nicht geboten werden kann.