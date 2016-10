Nebula Realms: Playstation Home-Nachfolger erscheint bald für PS4

PlayStation Home war eine Social-Plattform von Sony für die PS3 und startete im Dezember 2008. Seit da an tummelten sich mehrere Millionen Spieler in der virtuellen Welt, die kostenlos für jeden PS3-Besitzer zur Verfügung stand. Spieler konnten darin einen eigenen Charakter entwerfen, Klaidung und Apartments oder Möbel kaufen und sich somit ein virtuelles Zuhause einrichten. Sonys Plan war es damals, den Spielern eine Social-Gaming- und Kommunikations-Plattform zu bieten. PlayStation Home wurde im April 2015 offiziell eingestellt.

Das britische Studio Xaloc Studios (ehemals Kovok Ltd.) arbeitete indessen an einem geistigen Nachfolger mit dem Namen "Nebula Realms". Dabei handelt es sich um eine gigantische 3D-Welt, in der Spieler Mini-Games spielen, soziale Kontakte pflegen oder einfach die Umgebung erkunden können. Der spirituelle Nachfolger von PlayStation Home ist nun fertiggestellt und das Team hat per Facebook bekanntgegeben, dass Nebula Realms bald veröffentlicht wird. Am 25. Oktober 2016 ist es in Nordamerika soweit. Um teilzunehmen wird auf der PS4 kein PS Plus-Abo benötigt. Wer jedoch eins besitzt, kann auf einige kostenlose und exklusive Inhalte aus dem Shop rechnen. Nebula Reamls soll neben der PS4 auch noch auf dem PC und Mac erscheinen.

Einige Features von Nebula Realm

Einige Features, die zum Start verfügbar sein werden, wurden auch bekannt. Diese sind:

• Erweiterte Anpassbarkeit der Avatare

• Shops (zur Zeit nur für Kleidung)

• Garderobe

• Tänze

• Gesten

• Freundesliste / Blockliste / Ignore-Liste / Favoritenliste

• Minispiele

• Interaktion mit der Umgebung

• Diverse Chat-Funktionen

• Verstecke Überraschungen

Wann erscheint Nebula Realms in Europa?

Ursprünglich war eine simultane Veröffentlichung auf beiden Kontinenten angedacht. Ein kleinerer Bug im Code, der mittlerweile behoben wurde, machte dieses Vorhaben aber unmöglich. Zunächst konzentriert man sich deshalb auf den Release in Nordamerika. Der Launch in Europa verschiebt sich auf Mitte bis Ende November 2016. Ein sicheres und genaues Datum gibt es zur Zeit nicht, denn dieses muss zuerst von Sony abgesegnet werden. Nach dem Release werden Spieler beider Kontinente auf einem geteilten Server zusammen spielen können.

Wie geht es in Zukunft mit Nebula Realms weiter?

Zunächst möchte man sich mit eventuell auftretenden Bugs, Problemen und der Server-Stabilität befassen. Es werden Patches angekündigt. Nachdem das Spiel dann stabil läuft, soll der Spaß starten. Es werden regelmäßige Updates erscheinen, neuer Content nachgereicht und auch Events stattfinden.

Das Video unterhalb dieses Artikels zeigt euch einige Szenen aus dem Build 1.01 des Spiels. Mehr Infos zu Nebula Realms findet ihr auf der verlinkten offiziellen Webseite des Spiels.

Quelle: Nebula Realms via Facebook