PlayStation 4: "Der König" im neuen Werbespot von Sony

14.11.2016 um 19:40 Uhr Pünktlich zum Release der neuen PlayStation 4 Pro und dem anstehenden Weihnachtsgeschäft hat Sony einen neuen Werbespot für die PlayStation veröffentlicht. In diesem verfolgen wir einen jungen König, der aus seinem mittelalterlichen Umfeld ausbricht, und Abenteuer in den verschiedensten Videospiel-Universen erlebt. Der Clip ist gespickt mit Anspielungen an große Marken, darunter Street Fighter, God of War und mehr.

