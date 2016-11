PS4 Spiele 2016: Release-Liste mit Terminen der PlayStation 4 Games

Überblick über PS4 Spiele 2016: Unsere Liste weiter unten liefert Release-Termine zu allen wichtigen Games für die PlayStation 4. 2016 steht die Veröffentlichung zahlreicher Highlights an - etwa von Uncharted 4: A Thief's End, Doom und Mafia 3. Den Anfang machen jedoch Portierungen bekannter Indie-Hits. So erscheint The Banner Saga, Gone Home und This War of Mine für Sonys Heimkonsole. Im Februar 2016 folgt mit Far Cry Primal ein Shooter im Steinzeit-Setting. Außerdem kommen mit Mighty No. 9 und Unravel gleich zwei interessante Plattformer auf den Markt. Im März 2016 wird es mit den Releases nicht dünner: The Division und Hitman sollen im Frühjahr die Herzen von Gamern höher schlagen lassen.

Uncharted 4, Dark Souls 3, Mirror's Edge Catalyst, No Man's Sky, Deus Ex: Mankind Divided, Overwatch - Frühling und Sommer sollten sich Inhaber einer PS4 definitiv frei halten. In diesem Zeitraum erscheinen viele potenzielle Kracher. Andere heiß ersehnte Spiele wie Doom und Mafia 3 haben noch keinen Termin (Stand: Januar 2016), dürften uns aller Voraussicht nach im Herbst 2016 aufschlagen. Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle der Release von PlayStation VR. Sonys Virtual Reality-Lösung soll 2016 auf den Markt kommen, passende Spiele kündigte das Unternehmen im Zuge der PlayStation Experience 2015 an.

Die Tabelle zeigt weitere PS4 Releases 2016. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wollen die Liste aber regelmäßig pflegen und ergänzen. Sollten Spiele fehlen oder Termine nicht mehr aktuell sein, bitten wir um einen kurzen Kommentar am Ende dieses Beitrags. Einen Ausblick auf die Spiele von morgen liefert übrigens auch unser Video-Special unter der Tabelle. Auf welche PlayStation 4-Spiele freut ihr euch 2016? Verratet es uns im Kommentarbereich. Weitere spannende News zur PS4 sowie zur PS4 Pro (vorher: PS4 Neo) findet ihr auf unseren Themenseiten. Lesetipp: Die Liste mit PS4 Spielen 2017 findet ihr in einem separaten Artikel.