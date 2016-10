Mit der aktuellen PlayStation 4 und dem demnächst erscheinenden, leistungsstärkeren Nachfolgemodell PS4 Pro befindet sich Sony im ständigen Konkurrenzkampf mit Konsolenriese Microsoft, trotzdem grenzt sich der japanische Elektronikkonzern in bestimmten Aspekten klar von der Vorgehensweise der Konkurrenz ab. Trotz des großen Erfolgs von Microsofts rund 150 Euro teurem Elite-Controller für die Xbox One hat Sony nämlich offenbar nicht vor, ein ähnliches Produkt für die PlayStation 4 auf den Markt zu bringen - trotz durchaus bestehender Nachfrage. Gegenüber The Verge erklärte PS4 Pro-Architekt Mark Cerny, Sony sei darauf bedacht, die eigene Spielerschaft nicht zu sehr spalten zu wollen.

"Wir möchten bei der PlayStation 4 für ein einziges, vereintes Publikum sorgen. Wir müssen äußerst vorsichtig mit den Erweiterungen sein, die wir dem Controller hinzufügen", so Cerny im Interview. Es gehe nicht darum, klare Vorteile für gewisse Spieler zu schaffen. Und tatsächlich: Der kürzlich mit der PlayStation 4 Slim veröffentlichte neue Dualshock-4-Controller hat lediglich dezente Veränderungen in Material und der Lichtleiste vorzuweisen. Diese Dualshock-4-Iteration wird auch mit der PlayStation 4 Pro ausgeliefert werden, die am 11. November 2016 in den Handel kommen soll. Für weitere Ankündigungen, Informationen, Trailer und mehr zur PlayStation 4 besucht ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite.

