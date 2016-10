PlayStation 4: Sony veröffentlicht das Firmware-Update 4.01

Erst vor wenigen Wochen bescherte Sony seiner PlayStation 4 das lang erwartete und ausführlich getestete Firmware-Update 4.0, nun dürfen sich Spieler auf einen weiteres Update freuen. Dieses bringt die Firmware auf die Version 4.01, beträgt aber in seiner Downloadgröße lediglich knapp 300 Megabyte und liefert dementsprechend wenig Neues für Spieler. Als Routineupdate des japanischen Konzerns offenbaren die Patchnotes nicht etwa neue Features, optische Schmankerl oder große Bugfixes, sondern lediglich eine Verbesserung der allgemeinen Systemperformance und -Stabilität. Wer eine PlayStation 4 oder die kürzlich veröffentlichte Slim-Variante sein Eigen nennt, wird beim nächsten Start aufgefordert werden, das Update durchzuführen, wenn die Konsole dies nicht bereits automatisch getan hat.

Mit dem Firmware-Update 4.0 hatte Sony Mitte September Features wie HDR (High Dynamic Range), die Erstellung von Ordnern zur erleichterten Organisation der Nutzeroberfläche und eine generelle optische Überarbeitung dieser gebracht. So wurde etwa das im Spiel aufrufbare Schnellmenü komfortabler gestaltet, das inzwischen die Möglichkeit bietet, häufig gebrauchte Funktionen so umzusortieren, dass sie schneller erreichbar sind. Für zukünftige Ankündigungen, Informationen und mehr rund um die PlayStation 4 und das Nachfolgemodell, die für den 10. November 2016 angekündigte PS4 Pro, haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechenden Themenseiten im Auge.

via VG24/7