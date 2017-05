PlayStation Gear Store: Sony startet Onlineshop für Fanartikel

Mit der PlayStation 4 und einer umfangreichen Spielebibliothek bietet Sony Spielern rund um den Globus bereits die Gelegenheit, ihrer Leidenschaft ausgiebig zu frönen. Wer seine Liebe zu Videospielen aber gerne auch in seiner Wohnung oder gar der Öffentlichkeit zur Schau stellen möchte, soll dazu nun die Gelegenheit bekommen. Warum nicht mal mit einem feschen PlayStation-Shirt in die Disko gehen?

Sony hat offiziell den PlayStation Gear Store eröffnet - das ist ein Onlineshop, in dem Kunden die Möglichkeit haben, ihr Geld für spielbezogene Fanartikel auszugeben, und so ihrer ... PlayStation-Gier nachzugehen. Unter dem umfangreichen Merchandise-Angebot finden sich Kleidungsstücke, gerahmte Bilder, Tassen, Schlüsselanhänger, Lösungsbücher und weitere Artikel, die Fanherzen unter Umständen höher schlagen lassen. Als prominentes Beispiel der vergangenen Monate ist etwa Horizon: Zero Dawn mit zahlreichen Artikeln auf der Startseite vertreten.

Auch im aktuellen Jahr hat Sony so einiges für seine PlayStation 4 in Planung. Erst kürzlich präsentierte das Unternehmen das Spiele-Lineup für die kommenden Monate in Musical-Form, gab den Termin seiner Pressekonferenz auf der anstehenden E3 2017 bekannt und gab zudem eine Übersicht über alle Streamingpläne der für die Spielemesse geplanten Shows. Für kommende Neuigkeiten rund um Sony und die PlayStation 4 haltet ihr unsere entsprechenden Themenseiten im Auge.

Quelle: PlayStation Blog