PlayStation: Sony möchte vorsichtiger mit Release-Terminen sein

Mit Titeln wie Uncharted: The Lost Legacy, The Last of Us: Part 2 und weiteren hat Sony im Rahmen der jüngst stattgefundenen PlayStation Experience 2016 so einige Spiele angekündigt, die das Herz zahlreicher PlayStation-Fans weltweit höher schlagen lassen - mit allzu frühen Release-Terminen möchte sich der Publisher aber offenbar zukünftig lieber etwas zurückhalten. Dies lies Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, im Rahmen der Veranstaltung verlauten. Der Konzern habe von Fehlern der Vergangenheit gelernt, und wolle in Zukunft deutlich vorsichtiger mit der Verkündung von Veröffentlichungsdaten umgehen. Spiele der PS4-Generation seien deutlich aufwendiger in der Entwicklung und bräuchten mehr Zeit, so Yoshida.

Der Präsident lies durchblicken, dass sich die Erfahrungen vergangener Konsolenzyklen nicht vollständig auf die aktuelle Generation übertragen ließe, weswegen die Release-Termine mehrerer Spiele der letzten Zeit zur Enttäuschung vieler Fans geändert werden mussten. In Zukunft möchte Sony da deutlich vorsichtiger vorgehen, und Termine nur noch bekannt geben, wenn man sich sicher ist, diese auch wirklich einhalten zu können. Und dieses Vorgehen machte sich auch bereits im Fall der PSX 2016 bemerkbar: Während zur Uncharted-4-Erweiterung The Lost Legacy lediglich das grobe Release-Fenster 2017 genannt wurde, gab es zu The Last of Us: Part 2, das sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden soll, überhaupt keine Informationen zu einem angepeilten Veröffentlichungszeitraum.

Quelle: Dualshockers