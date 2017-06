Playstation 4: Limitierte Gold- und Silberversion offiziell angekündigt

Wer nicht einfach einen schwarzen (oder weißen) Klotz als Konsole im Wohnzimmer stehen haben möchte, sondern mit einem edlen Gerät Gäste beeindrucken will, der kann sich noch in diesem Monat eine von zwei limitierten Fassungen von Sonys Playstation 4 kaufen.

Wie das Unternehmen jetzt offiziell bekannt gegeben hat, werden später in diesem Monat sowohl eine Silber- als auch eine Gold-Version der PS4 Slim in den Handel kommen. Während die Gold-Version in den USA und Europa erhältlich sein wird, könnt ihr die Silberedition nur in Europa kaufen.

Zudem gibt Sony bekannt, dass die Controller sowohl in Silber als auch in Gold separat in den Handel kommen. Zumindest in den USA wird die Goldversion der beliebten Konsole ab dem 9. Juni für rund 250 US-Dollar verfügbar sein. In Europa wird es wohl etwas länger dauern. Hier spricht Sony davon, dass die Konsolen wohl um den 28. Juni erhältlich sein werden.

Quelle: DualShockers