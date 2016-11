Die Gold- und Silbervariante des Dualshock-4-Controllers für die PlayStation 4 gibt es bereits seit einiger Zeit käuflich zu erwerben, nun bringt Sony aber offenbar auch die neue 4S-Variante seines hauseigenes Gamepads in den edlen Farbtönen heraus - wie Kotaku berichtet, allerdings wohl erst einmal in Japan. Der neue Controller wurde zusammen mit der im September veröffentlichten Slim-Variante der PS4 enthüllt und bietet neben dezenten Materialabwandlungen vor allem eine markante Veränderung in Form der Lichtleiste, die nun leicht durch das Touchpad scheint. Die neuen Gold- und Silber-Dualshocks sollen in Japan 6,480 Yen kosten, was etwa 56 Euro entspricht.

Die letzten Tage und Wochen brachten so einige Neuigkeiten zu Sonys Dualshock-4-Controller: So ließ der Konzern erneut verlauten, nach wie vor keine Entwicklung einer Elite-Fassung des Pads nach Vorbild von Konkurrent Microsoft zu planen, um die eigene Spielerschaft nicht zu spalten. Dafür dürfen sich PC-Spieler inzwischen über Steam-Support des Sony-Pads freuen - der Dualshock 4 wird ab sofort (aktuell noch im Beta-Stadium) von Valves populärer Spielevertriebsplattform unterstützt. Für weitere Informationen, Ankündigungen und mehr rund um den Dualshock 4 haltet ihr wie gewohnt unsere Themenseite zur PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro im Blick - die leistungsstärkere Hardware soll am 10. November 2016 offiziell in den Handel kommen.

Via Kotaku