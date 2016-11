PS4: ShareFactory-Update 2.0 bringt Gifs, Fotocollagen & mehr

Pünktlich zur Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro hat Sony seine PS4-Anwendung ShareFactory mit einem frischen Update bedacht: Mit der ShareFactory 2.0 soll es Besitzern der neuen Konsole möglich sein, Videos in 1080p sowie Screenshots in 4K aufzunehmen und mit der Welt zu teilen - doch auch Nutzer des Standardmodells kommen in den Genuss neuer Features. So ist es ab sofort etwa möglich, ganze Gifs aus Ingame-Videos zu zaubern - bis zu zehn Sekunden des Erlebten dürfen in einem intuitiven Editor nach eigenem Gusto ausgewählt und in ein perfekt auf soziale Netzwerke wie Twitter zugeschnittenes Dauerschleife-Gif umgewandelt werden. Wie Kotaku in seiner Anleitung beschreibt, sind die Gifs nicht allzu groß und können vordergründig nur direkt geteilt werden, lehnt man die Twitter-Option jedoch ab, wird das erstellte Gif offenbar auch im ShareFactory-Ordner auf der Systemfestplatte gespeichert, von wo aus es bequem auf externe Speichermedien exportiert werden kann.

Damit noch nicht genug der Neuerungen: Im neuen Fotomodus verspricht uns Sony die Möglichkeit, ganze Fotocollagen aus bis zu sechs Bildern zusammenzustellen - die einzelnen Fotos sollen sich frei zuschneiden, anordnen und mit Effekten, Filtern und Stickern versehen lassen. Neben den neuen Features verspricht das ShareFactory-Update 2.0 einige zusätzliche Optimierungen und Neuerungen:

Projekte werden jetzt bis zu 20 % schneller exportiert

Schwenken & Zoomen bei euren Gameplay-Videos

Neue SHAREfactory-Sticker

Meme-Schriftart

Die "Clip aufteilen"-Funktion kann jetzt auf Spur 2 verwendet werden

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Den offiziellen Trailer zum ShareFactory-Update 2.0 seht ihr unter diesen Zeilen. Für weitere Informationen zur PlayStation 4 und der PS4 Pro, die seit heute frisch im Handel ist, haltet ihr wie immer unsere entsprechenden Themenseiten im Blick.

Quelle: PlayStation, Kotaku