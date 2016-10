Sony will trotz des baldigen Release der Playstation 4 Pro weiterhin auch die reguläre Konsole verkaufen. Um diese für Spieler attraktiv zu machen, wurden jetzt drei Bundles angekündigt, welche in diesem November erscheinen.

Jedes Bundle wird die reguläre PS4 mit 1 TB Festplatte und dem Actionspiel Uncharted 4: A Thief's End enthalten.

Bundle eins bietet zudem noch Naughty Dogs' Endzeit Actionspiel The Last of Us sowie das Rennspiel Driveclub. Bundle zwei bietet anstelle von The Last of Us die Spiele Ratchet & Clank sowie Driveclub. Bundle drei enthält neben der Konsole und Uncharted 4 noch die Bloodborne Game of the Year Edition und No Man's Sky.

Als Bonus liegt jedem Bundle das In-Ear-Headset von Sony bei, welches mit seiner Batterie bis zu 15 Stunden genutzt werden kann und eine geräuschreduzierenden Technologie besitzt.

Preise und eine genaue Verügbarkeit der neuen PS4-Bundles sind noch nicht bekannt. Im November sollen sie aber in den Handel kommen.

Quelle: Playstation Blog