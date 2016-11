Playstation Plus: Das sind die Gratis-Spiele für Dezember

Der Dezember steht vor der Tür und wer Mitglied bei Playstation Plus ist, möchte jetzt natürlich wissen, mit welchen kostenlosen Spielen er für den letzten Monat des Jahres rechnen kann.

Besitzer einer Playstation 4 freuen sich über das Action-Adventure Stories: The Path of Destinies, welches mit viel Humor und jeder Menge Kämpfe aufwartet. Ebenfalls für die Playstation wird wird das Taktikspiel Invisible, Inc. verfügabr sein, in welchem ihr zehn unsichtbare Agenten kontrolliert, um ungesehen in die gefährlichsten Unternehmen der Welt einzudringen.

Für PS4, Playstation 3 und Playstation Vita werden euch außerdem die Spiele Hyper Void und Tiny Troopers angeboten, während sich Besitzer einer PS4 und PS4 Vita noch über Color Guardians freuen dürfen. Exklusiv für die Playstation Vita erscheint VVVVVV kostenlos.

Ab 6. Dezember erwarten euch also diese Spiele:

Stories: The Path of Destinies (PS4)

Invisible, Inc. (PS4)

Hyper Void (PS4, PS3, PS Vita)

Tiny Troopers Join Ops (PS4, PS3, PS Vita)

Color Guardians (PS4, PS Vita)

VVVVVV (PS Vita)

Quelle: Playstation Blog