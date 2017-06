PlayStation: E3 2017 - Sony verspricht große Ankündigungen japanischer Entwickler

Die Spannung steigt, während wir uns mit großen Schritten der anstehenden E3 2017 nähern. Und wenn es nach Shawn Layden geht, seines Zeichens Präsident von Sony Interactive Entertainment America, dann sollen auch Fans japanischer Spiele diesmal wieder eine Menge haben, auf das sie sich freuen können. Im Interview mit dem Time Magazine ließ er verlauten, japanische Publisher würden ein Comeback feiern - als Beispiel listete er jüngst erschienene Spiele wie Resident Evil 7, Nioh, Nier: Automata, Persona 5 und Final Fantasy 15 auf.

"Das ist uns unheimlich wichtig", so Layden im Interview. "Ich denke, viele japanische Entwickler haben sich sozusagen in Mobile-Spielen verloren, aber sie werden im großen Stil auf Konsolen zurückkehren. Tatsächlich haben wir genau zu diesem Thema einige große Ankündigungen für die E3 in petto."

Viele Fans der Souls-Reihe hoffen ja nach wie vor auf die Ankündigung eines Bloodborne 2 im Rahmen der E3 2017 - dass sich Sony mit dem beliebten Entwickler From Software zusammentut, und genau dieses Wunschprojekt vieler Spieler ankündigen wird, wurde von Layden in einem separaten Interview mit Glixel unkommentiert gelassen, immerhin aber auch nicht dementiert. Erst kürzlich hatten aber Gerüchte die Runde gemacht, das neue Spiel der Souls-Macher heiße nicht Bloodborne 2, sondern Phantom Wail.

Für kommende Neuigkeiten rund um die PlayStation 4 und Sony haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Für alle Informationen und Ankündigungen zur E3 2017 schaut ihr am 13. Juni die große Pressekonferenz von Sony im Livestream.

Quelle(n): Time Magazine, Glixel