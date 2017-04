Playstation 4: Dual-Shock-4-Controller in Form des Schleims aus Dragon Quest angekündigt

Ein Controller muss gut in der Hand liegen, sodass der Spieler bequem an alle Buttons kommt und nicht nach wenigen Stunden Krämpfe erleiden muss.

Da sorgt der jetzt vom Hersteller Hori angekündigte Dual-Shock-4-Controller für die Playstation 4 für Stirnrunzeln. Denn dieser hat die Form des Schleim-Monsters aus der japanischen Rollenspiel-Serie Dragon Quest. Wer dieses Monster kennt, der weiß, dass es die Form eines Tropfens hat. Das sieht zwar schon irgendwie cool aus, doch ob das gut in der Hand liegt?

Um den Controller nutzen zu können, muss man ihn umdrehen, denn alle Bedienelemente befinden sich auf der Unterseite. Man hält also einen umgedrehten "Schleim-Tropfen" in der Hand, was ein wenig unbequem aussieht. Einen ähnlichen Controller veröffentlichte Hori bereits für die Playstation 2.

Erscheinen wird das Gerät am 29. Juli in Japan für einen Preis von umgerechnet rund 90 Dollar passend zum Release des RPGs Dragon Quest 11. Über eine internationale Veröffentlichung des Controllers gibt es bis jetzt keine Informationen.

Quelle: Kotaku